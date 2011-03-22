Мельниченко: Кузьмін - бульдог, якщо вчепиться, то вже не відпустить

Колишній майор Державної служби охорони України Микола МЕЛЬНИЧЕНКО вважає, що якщо Генеральна прокуратура України не закінчить розслідування кримінальної справи проти колишнього Президента країни Леоніда КУЧМИ, то це, в першу чергу, завдасть удару репутації нинішнього глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Сьогоднішнє порушення кримінальної справи я розцінюю як мужній, сильний вчинок, у першу чергу, ЯНУКОВИЧА", - відзначив екс-майор, додавши, що таким чином влада зробила "крок вперед".

Водночас він висловив думку, що якщо Генпрокуратура не закінчить розслідування справи щодо Л.КУЧМИ, "то це бумерангом завдасть удару, насамперед, по ЯНУКОВИЧУ".

За словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, така небезпека може виникнути, якщо "всі мовчатимуть".

При цьому він висловив упевненість, що перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН зможе завершити розслідування цієї справи. "КУЗЬМІН Ренат Равелійович - бульдог, якщо він вчепиться, то вже не відпустить", - додав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

На його думку, Генпрокуратура має достатньо підстав, щоб довести розслідування справи проти Л.КУЧМИ до суду. При цьому М.МЕЛЬНИЧЕНКО припустив, що можуть підкуповувати суддів.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи є, на його думку, порушення кримінальної справи щодо Л.КУЧМИ особистою ініціативою В.ЯНУКОВИЧА, М.МЕЛЬНИЧЕНКО відзначив: "Я не сказав, що це ініціатива ЯНУКОВИЧА. ЯНУКОВИЧ не ставив палиці в колеса слідчому і КУЗЬМІНУ. У нього вистачило політичної волі, без його (В.ЯНУКОВИЧА) мовчазної згоди цієї справи б не було".

Кажучи про можливість залучення до відповідальності голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, М.МЕЛЬНИЧЕНКО відзначив: "Все залежить від громадської думки". При цьому він сказав, що сам Л.КУЧМА не мав мотивів для вбивства Г.Гонгадзе, а "став жертвою інтриги ЛИТВИНА".

За словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, легалізація його записів у суді дасть можливість "повернути десятки мільйонів доларів, які були вкрадені тією владою".

Екс-майор також нагадав, що замовники вбивства Г.Гонгадзе пропонували йому за неоприлюднення записів 100 млн. доларів США, і ці дані є в матеріалах справи. Сам М.МЕЛЬНИЧЕНКО стверджує, що взяв ці гроші і готовий їх повернути, щоб вони фігурували в матеріалах справи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо колишнього Президента України Л.КУЧМИ. За словами першого заступника генпрокурора, Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Р.КУЗЬМІН також повідомив, що Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Крім того, Р.КУЗЬМІН сьогодні заявив, що записи колишнього охоронця екс-президента України Л.КУЧМИ М.МЕЛЬНИЧЕНКА визнані речовими доказами у справах, порушених щодо вбивства Г.Гонгадзе.