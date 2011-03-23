Україна і Росія шукають повітряний коридор до Лівії

Україна і РФ підкреслюють, що потрібно зберегти можливість для евакуації своїх громадян із Лівії навіть в умовах заборони на польоти над повітряним простором цієї країни.

Про це УНІАН повідомили у департаменті інформації і друку МЗС РФ за підсумками зустрічі посла України в РФ Володимира ЄЛЬЧЕНКА із заступником міністра закордонних справ Росії Геннадієм ГАТІЛОВИМ.

«Сторони акцентували, що навіть в умовах заборони на польоти над повітряним простором Лівії, введених згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН 1973, необхідно зберегти можливості для надання гуманітарної допомоги лівійському мирному населенню й евакуації російських і українських громадян, які перебувають на території країни», - йдеться у повідомленні.

У ході бесіди була підкреслена важливість врегулювання конфлікту в Лівії політико-дипломатичними засобами.

Як повідомляв УНІАН, з середини лютого до 14 березня з території Лівії було евакуйовано 434 громадянина України.

18 березня Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка передбачає введення заборони на польоти лівійської авіації, вимагає від прихильників і супротивників М. КАДДАФІ негайно припинити вогонь, а також дозволяє світовій спільноті вжити усіх необхідних заходів для недопущення насильства по відношенню до мирного населення Лівії. У ці заходи входить і нанесення ударів з повітря по лояльним до М.КАДДАФІ силам, однак виключається ведення наземних військових операцій.

З 19 березня сили міжнародної коаліції у складі кількох країн НАТО бомбардують позиції військ М.КАДДАФІ.

У Повітряних силах Збройних сил України підготовлені літаки Іл-76МД і Ан-26 "Віта" до виконання гуманітарної місії з евакуації громадян України з Лівії. Завершується підготовка до походу великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський" до Лівії з метою евакуації українців.