Подольський: коли ГПУ назве смерть Кравченка вбивством, тоді я їй повірю

Журналіст Олексій ПОДОЛЬСЬКИЙ сумнівається, що Генеральна прокуратура доведе до суду кримінальну справу проти колишнього Президента Леоніда КУЧМИ стосовно причетності останнього до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це О.ПОДОЛЬСЬКИЙ в ефірі телеканалу.

«В Україні кримінальних справ порушується значно більше, ніж їх доводиться до суду. І можливо вона порушена якраз для того, щоб в рамках цієї справи довести, що КУЧМА ніякого відношення до вбивства і до мого випадку не має», — припустив журналіст.

Він висловив переконання, що сам факт порушення кримінальної справи проти Л.КУЧМИ нічого не означає. «Я буду задоволений тоді, коли побачу КУЧМУ на лаві підсудних. А поки що невідомо, що із цією справою буде. Її поки що не об’єднали зі справою про вбивство. Я думаю, що ця справа дасть можливість Генпрокуратурі закривати нам рота в суді, коли ми почнемо говорити про КУЧМУ, про ЛИТВИНА, про замовників, як було на процесі по виконавцям… Я боюся, що все це задумано для того, щоб ПУКАЧА ми засудили, а ця справа була відкладена у далекий ящик», - зазначив О.ПОДОЛЬСЬКИЙ.

Він наголосив, що відповідальність повинні нести також всі, хто займався фальсифікаціями у справі про вбивство Г.Гонгадзе протягом всіх років її розслідування. «Коли ПОТЕБЕНЬКО у вересні, коли зник Гонгадзе, казав, що його бачили десь у Львові, він навмисно вводив в оману і слідство, і всю Україну. Тому що я, наприклад, не знайшов у справі жодної сторіночки про те, що Георгія хтось бачив. Справа реально почне розслідуватися тоді, коли ті, хто фальшував слідство 11 років, сядуть на лаву підсудних і почнуть давати покази, хто їм давав команду не тільки вивозити і бити ПОДОЛЬСКОГО і вбивати Гонгадзе, а хто давав команду фальшувати слідство», — заявив журналіст.

О.ПОДОЛЬСЬКИЙ також висловив думку, що у справі про самогубство екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка є прямі докази того, що він був убитий, і ця справа є ключовою для розслідування справ замовників вбивства Г.Гонгадзе. «Кравченко — головний свідок проти КУЧМИ. І якщо його вбили, то виникає питання: в чиїх інтересах вбито Кравченка? Хто давав замовлення на вбивство Кравченка?.. І от коли Генпрокуратура відмінить своє рішення про самогубство, назве це вбивством і почне розслідувати вбивство Кравченка, з того часу я повірю, що Генпрокуратура реально хоче розслідувати справу замовників. А до того — це все політичні ігри», — заявив журналіст.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо колишнього Президента України Л.КУЧМИ. За словами першого заступника генпрокурора, Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Г.Гонгадзе.

Р.КУЗЬМІН також повідомив, що Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Довідка УНІАН. журналіст Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року у лісі в Київській області було знайдене тіло без голови, яке, за висновком експертів, могло належати журналісту.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – екс-генерал МВС Олексій ПУКАЧ - перебував к розшуку з 2005 року і був затриманий 21 липня 2009 р.

6 грудня 2010 року прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що Головне управління з розслідування особливо важливих справ завершило розслідування у кримінальній справі за звинуваченням О.ПУКАЧА у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України і ч. 3 ст. 166 і пп. «в», «і» ст. 93 Кримінального кодексу України 1960 року.

Досудовим слідством встановлено, що у ніч на 17 вересня 2000 року О.ПУКАЧ, діючи за вказівкою тодішнього міністра внутрішніх справ Ю.Кравченка та інших посадовців, скоїв умисне вбивство Г.Гонгадзе за попередньою змовою групою осіб, у зв`язку з виконанням потерпілим громадських і журналістських обов`язків.

О.ПОДОЛЬСЬКОГО разом із Г.Гонгадзе визнано потерпілим у кримінальній справі проти колишнього генерала МВС О.ПУКАЧА.