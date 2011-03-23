Експерти: справа проти Кучми не має судової перспективи

Політолог Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що кримінальна справа проти колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ не має судової перспективи.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку експерт висловив на прес-конференції в Києві.

В.НЕБОЖЕНКО переконаний, що Л.КУЧМА не міг віддати розпорядження про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. За словами політолога, він колись працював із Л.КУЧМОЮ і вважає, що екс-президент «не міг віддати наказ про вбивство».

Разом із тим В.НЕБОЖЕНКО впевнений, що кримінальна справа «не матиме судових наслідків для Л.КУЧМИ».

Політолог Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ також вважає, що Л.КУЧМА не міг віддати розпорядження убити журналіста. «Я працював із Леонідом Даниловичем, маю досвід особистого спілкування з ним й уявлення про його психологічний стан, можливості, що він міг говорити, що не міг, і в мене... є суб`єктивна впевненість, що він не замовляв мого приятеля Георгія Гонгадзе», - сказав М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо колишнього Президента України Л.КУЧМИ. За словами першого заступника генпрокурора, Л.КУЧМА підозрюється в перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Р.КУЗЬМІН також повідомив, що Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.