Мельниченко стверджує, що Кучма втік з очної ставки з ним

Екс-майор Управління державної охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО стверджує, що колишній Президент України Леонід КУЧМА через чорний хід залишив Головне слідче управління Генеральної прокуратури, злякавшись очної ставки з ним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

«О 13.10 я зайшов до кабінету слідчого ГРИЩЕНКА, де був на допиті Президент України КУЧМА. Побачивши мене, Леонід Данилович почав нервувати, вскочив. На зауваження слідчого кинув репліку, що відбуваються слідчі дії, він не реагував і кинув репліку: «можете мене затримувати, але я ніяких слідчих дій проводити не буду», і о 13.20 через чорний хід залишив приміщення прокуратури», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

На його думку, це свідчить про те, що Л.КУЧМА «злякався».

На запитання журналістів, з якою метою його особисто сьогодні було викликано до Генпрокуратури, М.МЕЛЬНИЧЕНКО відповів, що для проведення слідчих дій, зокрема, мала відбутися очна ставка.

"Сьогодні вранці я був викликаний до Генпрокуратури для того, щоб взяти участь у слідчих діях. Про це мені сказав старший слідчий Грищенко. Також він додав мені зранку, що планується очна ставка", -наводить його слова Українська правда.

"Я прийшов і підтвердив своє бажання дати вичерпні відповіді на всі питання. Наскільки мені відомо, у своїх свідченнях Леонід Кучма заявляє, що він ніколи не казав про Георгія Гонгадзе і стверджує, що це спецоперація іноземних спецслужб", - заявив Мельниченко.