Даїшники зупиняють автомобільний марш протесту через кожні 5 кілометрів?

Народний депутат України, співголова Ради підприємців України Наталія КОРОЛЕВСЬКА звернулася до керівників усіх силових структур з вимогою не перешкоджати вільному волевиявленню громадян, які беруть участь у Всеукраїнському автомобільному марші протесту по Україні. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛІВСЬКОЇ.

Народний депутат зазначила, що учасники автопробігу, що складається з двох колон, – Західної і Східної, які одночасно стартували з Львова і Луганська, постійно зустрічають перешкоди на своєму шляху. Вже на виїзді з Луганська пости ДАІ намагалися перешкоджати просуванню Східної автоколони. Працівники Державтоінспекції через кожні 5 кілометрів зупиняли машини, влаштовували показову перевірку документів, аргументуючи свої дії розшуком автомобілів, які нібито були причетні до дорожньо-транспортних пригод.

У Дніпропетровську міліція пред`явила заборону Окружного адміністративного суду на проходження колони автопробігу містом і спробувала розігнати людей, присутніх на площі для зустрічі автомобілів.

Чернігівське ДАІ також попередило організаторів автопробігу, що не допустить колону протестуючих у місто.

«Такі дії влади свідчать про те, що вона реально налякана потужністю протесних настроїв людей і робить усе можливе для того, щоб перешкодити людям відстоювати свої права. Але ми бачимо, що в кожному місті, через які слідують колони автомобільного маршу протесту, до них приєднуються все нові й нові машини з учасниками, котрі таким чином протестують проти свавілля влади. У людей вже кінчилося терпіння, вони вимагають припинити беззаконня контролюючих органів і прийняти закон про єдиний податок, який ми розробили спільно з Радою підприємців України», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку співголови Ради підприємців України, влада повторює свої помилки часів «податкового Майдану». «Своїм бажанням заборонити і протистояти законній акції протесту влада тільки провокує людей. Наше завдання - примусити уряд виконати свої зобов`язання перед суспільством по боротьбі з корупцією і тіньовою економікою, створити умови для розвитку легальної економіки і забезпечення високих соціальних стандартів життя людей. Ми за це боротимемося всіма доступними конституційними методам. Автопробіг проходить повністю в рамках Конституції. Те, що влада перешкоджає його проведенню, означає, що вона не готова до суспільного контролю над собою», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

При цьому вона звернулася до своїх колег - народних депутатів, а також - до депутатів місцевих Рад - з проханням сприяти пересуванню автоколони країною і проведенню мітингів у містах України, через які пролягає маршрут автопробігу.

«У п`ятницю, 25 березня, я приєднаюся до Західної колони автомобільного маршу протесту в Білій Церкві, щоб забезпечити безперешкодний в`їзд до Києва і проведення мітингу на Європейській площі столиці», - повідомила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Нагадаємо, що всеукраїнська акція - автомобільний марш протесту - стартував 21 березня одночасно із Заходу і Сходу України - зі Львова і Луганська і завершиться 25 березня в Києві. О 12.00 всі учасники автопробігу зустрінуться в столиці, на Європейській площі, де відбудеться спільний мітинг-протест під гаслом: «Відбери в олігархів Україну, поверни її громадянам!"

У містах по шляху руху автомобілів передбачено проведення мітингів, зустрічей-обговорень, донесення до громадськості і ЗМІ вимог учасників маршу. Цією акцією учасники автопробігу закликають захистити Конституцію, захистити закон, зупинити репресії, зупинити псевдореформи, захистити підприємництво, чесні правила для всіх.

Ініціатором заходу є Асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу. Акцію активно підтримують Рада підприємців України, Федерація профспілок працівників малого і середнього підприємництва, Конфедерація вільних профспілок, Громадянський рух «Відсіч», Асоціація українських банків, Союз офіцерів України, Всеукраїнське об`єднання ветеранів, Асамблея правозахисних громадських організацій України, Всеукраїнська організація "Трудовий рух "Солідарність", інші підприємницькі об`єднання, громадські, профспілкові організації.