Азаров вимагає від регіоналів «стати ближчими до народу»

Прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів Микола АЗАРОВ вимагає, щоб очолювана нимм політична сила стала ближче до народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив у виступі на національних зборах депутатів усіх рівнів від Партії регіонів сьогодні в Києві.

Голова Партії регіонів повідомив, що в центральному апараті партії прийняте рішення про те, щоб на місцях «створювалися тематичні, партійні проекти, спрямовані на реалізацію конкретних завдань у кожному населеному пункті».

«Люди мають відчувати, що влада прийшла, що влада для них, що це народна влада. Тут Володимир Михайлович (голова Верховної Ради, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН – УНІАН) говорив, що в нього народна партія. Так от Партія регіонів має стати народною партією і повинна працювати для народу», - підкреслив М.АЗАРОВ.