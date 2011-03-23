Кучма самовільно пішов з очної ставки з Мельниченком
15:09, 23 березня 2011Політика
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ГПУ підтвердила
У Генеральній прокуратурі України підтверджують, що викликаний до Головного слідчого управління ГПУ на допит колишній Президент України Леонід КУЧМА самовільно пішов з очної ставки з екс-майором Управління державної охорони Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, Л.КУЧМА «був допитаний у якості підозрюваного. З очної ставки з МЕЛЬНИЧЕНКОМ пішов».
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