Кучма самовільно пішов з очної ставки з Мельниченком

У Генеральній прокуратурі України підтверджують, що викликаний до Головного слідчого управління ГПУ на допит колишній Президент України Леонід КУЧМА самовільно пішов з очної ставки з екс-майором Управління державної охорони Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, Л.КУЧМА «був допитаний у якості підозрюваного. З очної ставки з МЕЛЬНИЧЕНКОМ пішов».