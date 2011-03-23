Литвин «підколов» регіоналів і попросив не забувати про нього

Голова Верховної Ради України, голова Народної партії Володимир ЛИТВИН закликав Партію регіонів не забувати про своїх партнерів, зокрема про очолювану ним політичну силу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на національних зборах депутатів рад усіх рівнів від Партії регіонів.

За словами В.ЛИТВИНА, сьогодні «дехто говорить про монополізацію влади». «Я вважаю, що треба ставити питання в іншій площині – про концентрацію відповідальності», - зазначив він.

При цьому спікер висловив задоволення з приводу того, що є люди, які сьогодні «беруть і несуть відповідальність».

В.ЛИТВИН підкреслив, що важливо «щоб у цій роботі ми не забували про партнерів, зокрема про Народну партію».

«Щоб той рівень співпраці, який є у нас у Києві, був реалізований на місцевому рівні», - додав В.ЛИТВИН.

При цьому В.ЛИТВИН зазначив, що Народна партія займає друге місце після Партії регіонів за представництвом серед голів рад усіх рівнів, четверте місце - за представництвом у селищних радах, а за депутатством у сільських радах Народна партія на другому місці після Партії регіонів.

«Розраховую на те, що у нас буде співпраця, особливо враховуючи ту обставину, що до 5% членів Народної партії сьогодні гідно представляють в радах усіх рівнів Партію регіонів», - зазначив В.ЛИТВИН.

Після цих слів у залі лунали сміх та оплески. У відповідь В.ЛИТВИН сказав, що, мовляв, аплодують ті, хто про це добре знає.

Крім того, голова ВР наголосив, що найближчим часом парламент спільно з Кабінетом міністрів має ухвалити «дуже непрості рішення». За словами В.ЛИТВИНА, йдеться про земельні питання, пенсійне законодавство і про законопроекти, які стосуються дерегуляції економіки.