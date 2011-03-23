«День учителя» під Кабміном дав 20% надбавку до окладів

Кабінет міністрів України ввів 20-процентну надбавку до окладів усіх категорій працівників освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК.

За його словами, відповідну постанову уряд прийняв сьогодні.

«Постанова Кабінету міністрів вводить 20% надбавку для усіх категорій педагогічних працівників», – сказав Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, раніше така надбавка виплачувалася лише педагогам, які працюють у системі учбових закладів Міносвіти. Тепер же така надбавка виплачуватиметься викладачам учбових закладів, які підпорядковані іншим міністерствам.

За словами міністра, підвищення окладів торкнеться більш як 350 тисяч осіб, для фінансування такого рішення у 2011 році потрібно 367,2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, уряд встановив надбавки педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-III рівнів акредитації, інших установ і закладів незалежно від відомчого підпорядкування.

Надбавка педагогічним працівникам встановлена в розмірі 20% посадового окладу (ставки зарплати). Надбавка встановлюється на весь обсяг навчального навантаження, що виконується працівником.

Прийнята постанова розширює перелік педагогічних працівників, які будуть отримувати надбавку, та дозволить ліквідувати соціальну нерівність в оплаті праці серед педагогічних працівників навчальних закладів.

Водночас уряд визнав такою, що втратила чинність постанову від 5 жовтня 2009 року №1130 «Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам, майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-III рівнів акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників».

Реалізація постанови сприятиме підвищенню якості освіти шляхом стимулювання педагогічних працівників усіх навчальних закладів та зніме соціальну напругу у колективах, яка виникла після введення в дію вище згаданої постанови від 5 жовтня 2009 року №1130.

Постанова набирає чинності з 1 вересня 2011 року.