Кого б українці вибрали Президентом у березні (опитування)

Соціологи відзначають тенденцію до зниження рівнів підтримки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та віце-прем’єр-міністра – міністра соціальної політики, лідера партії “Сильна Україна” Сергія ТІГІПКА.

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 4-14 березня 2011 року.

Згідно з результатами дослідження, якби вибори Президента України відбувалися у березні 2011 року, 26% опитаних (серед тих, хто взяв би учать у виборах) проголосували б за нинішнього главу держави В.ЯНУКОВИЧА, 20,3% - за лідера партії “Батьківщина” Юлію ТИМОШЕНКО, 11,2% - за голову “Фронту Змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА, 6,4% - за керівника “Сильної України” С.ТІГІПКА, 4,2% - за голову ВО “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА, 3,5% - за керівника КПУ Петра СИМОНЕНКА, по 2,8% - за лідера “УДАРУ” Віталія КЛИЧКА та голову “Громадської позиції” Анатолія ГРИЦЕНКА, 1,7% - за почесного голову партії “Наша Україна” Віктора ЮЩЕНКА, 1,2% - лідера Народної партії Володимира ЛИТВИНА.

Інших кандидатів підтримали б 2,6% виборців, не підтримали б жодного («проти всіх») – 8,8%, не визначились з вибором – 8,5%.

Якби вибори Президента України відбувалися у березні – 32% опитаних однозначно взяли б у них участь, ще 37% скоріше взяли б участь.

При цьому соціологи відзначають тенденцію до продовження падіння підтримки В.ЯНУКОВИЧА (з 32% у грудні минулого року до 26% у березні цього року) та Партії регіонів (з 30 до 26%). Від часу президентських виборів В.ЯНУКОВИЧ втратив до третини прихильників, або близько 10% рейтингу, а якщо порівнювати з піком підтримки, який фіксувався у березні-червні 2010 року, – майже половину, або близько 20% рейтингу. Найбільших електоральних втрат В.ЯНУКОВИЧ зазнав у Центрі, на Півночі, а також на Півдні України.

Також дослідження показало, що порівняно з груднем минулого року, позиції Ю.ТИМОШЕНКО та “Батьківщини” майже не змінились – їх підтримують близько 20% виборців. В регіональному розрізі Ю.ТИМОШЕНКО додала лише на Заході. З березня минулого року рейтинг Ю.ТИМОШЕНКО знизився з 24 до 20%.

Крім того, соціологи відзначають незначне зростання підтримки А.ЯЦЕНЮКА (з 8% у грудні минулого року до 11% у березні цього року) та “Фронту Змін” (з 7 до 9%). Найбільше лідера “Фронту Змін” підтримують на Заході, Півночі й в Центрі, а також посилилась підтримка на Півдні країни.

Водночас, рівень підтримки С.ТІГІПКА та “Сильної України” продовжує зменшуватися, а за рік його рейтинг упав удвічі. Так, у березні-червні минулого року рейтинг С.ТІГІПКА становив близько 13%, у жовтні – 10%, у грудні – 8%, у березні цього року – 6%.

Крім того, за даними соціологів, рейтинг ВО “Свобода” впродовж останніх чотирьох місяців стабільно тримається на рівні 6%, а за рік він зріс утричі.

Незначні тенденції до покращення демонструє також рейтинг Комуністичної партії, який за рік виріс до 5%.

Близькими до подолання тривідсоткового бар’єру є партія “УДАР” В.КЛИЧКА та “Громадянська позиція” А.ГРИЦЕНКА, які підтримують по 2% виборців. Рейтинги лідерів цих партій вищі – по 3%.

Майже у 1,5 рази зросла кількість виборців, які не підтримують жодну партію («проти всіх») – з 7% у жовтні минулого року до 10% - у березні цього року. Цікаво, що одразу після президентських виборів «проти всіх» було лише близько 2%.

Крім того, за даними дослідження, якби вибори до Верховної Ради України відбувалися у березні 2011 року, то 29% опитаних однозначно взяли б у них участь, ще 36% скоріше взяли б участь.

Найбільш мобілізованими є виборці ВО “Свобода”, партії “Громадянська позиція” та КПУ. Найменш – партій “Сильна Україна” та “УДАР”. Майже половина з опитаних, які не підтримують жодної партії («проти всіх») або не визначились з вибором - не мають намірів брати участі у виборах.

Згідно з результатами дослідження, якби вибори до Верховної Ради України відбувалися у березні 2011 року, 26,2% опитаних (серед тих, хто взяв би учать у виборах) проголосували б за Партію регіонів, 19,7% - за партію “Батьківщина”, 9,3% - за “Фронт Змін”, 6% - за “Свободу”, 5,6% - за “Сильну Україну”, 4,6% - за Комуністичну партію.

Ще по 1,9% виборців підтримали б “Громадянську позицію” та “УДАР”, 1,3% - Народну партію, 1,2% - “Нашу Україну”. Інші партії підтримали б 4,3% виборців, не підтримали б жодну з партій («проти всіх») – 10,4%, не визначились з вибором – 7,6%.

Соціологічна група «Рейтинг» провела дослідження 4-14 березня 2011 р. серед населення України віком від 18 років методом особистого формалізованого інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face). Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень, близьких до 50%, похибка становить не більше 2,2%, для значень, близьких до 30%, - не більше 2%, для значень, близьких до 10%, - не більше 1,3%, для значень, близьких до 5% - не більше 1%.