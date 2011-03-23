Тігіпко заплатить регіоналам тією ж монетою?

Лідер громадського об`єднання «Новий Київ», голова Соціально-християнської партії Зорян ШКІРЯК прогнозує, що віце-прем`єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО незабаром залишить владну команду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГО «Новий Київ», за словами З.ШКІРЯКА, віце-прем`єр не зміг справитися з «вантажем» доручених йому реформ, і тепер «рятуватиметься втечею, сподіваючись влитися в опозицію».

«Реформи, запропоновані Сергієм ТІГІПКОМ, українці сприйняли критично, з величезним обуренням. Але це не означає, що С.ТІГІПКО «хлопчик для биття», якого «регіонали» просто підставили. Негатив від запропонованих віце-прем`єром реформ поширився і на владну команду, на Партію регіонів, рейтинг якої стрімко падає», - зазначив З.ШКІРЯК.

Він вважає, що сьогодні в уряді також незадоволені роботою віце-прем`єра, як і в народі.

«Єдиний шанс для ТІГІПКА врятувати свою політичну кар`єру – це розпочати «громити» владу, з якою він працює, і втекти в опозицію. Судячи з останніх вчинків Сергія Леонідовича, саме це ми і побачимо найближчим часом», - заявив лідер СХП.

Крім того, за його словами, недавні заяви екс-голови Державного комітету з регуляторної політики і підприємництва, заступника голови партії «Сильна Україна» Олександри КУЖЕЛЬ з «наїздами» на правлячий режим - тому підтвердження.

«Незадоволений ТІГІПКО залишить уряд, скинувши на Кабмін усі свої промахи, пояснивши свою професійну некомпетентність політичними перешкодами. Я не виключаю, що між ТІГІПКОМ і Партією регіонів назріває серйозний конфлікт», - сказав З.ШКІРЯК.

При цьому він вважає, що С.ТІГІПКО виявився слабким і неефективним державним управлінцем.

З.ШКІРЯК переконаний, що віце-прем`єру вже ніколи не повернути свій електорат і свої політичні позиції. «Колишні виборці ТІГІПКА – це думаючі люди, вони реально оцінюють «результативність» його роботи на посаді віце-прем`єра і лідера партії. Їх навряд чи вдасться переконати історією про «злого АЗАРОВА» і «безпорадного ТІГІПКА», - зазначив З.ШКІРЯК.

«Крім того, схема «франчайзингу», запропонована «Сильною Україною» на останніх виборах у місцеві ради, виявилася неефективною, і як наслідок - кампанія провалилася. Ті, хто купував у «Сильної України» «етикетку», залишилися біля розбитого корита, і навряд чи повернуться назад. Думаю, вони вже зробили свої висновки і ТІГІПКО - опозиціонер для них не виглядатиме переконливо», - вважає лідер «Нового Києва».

НА думку З.ШКІРЯКА, питання залишається лише в тому, хто першим зробить крок до розриву: «Або Сергій Леонідович самостійно прийме рішення і піде, або його звільнить Президент. Думаю, чекати залишилося недовго».