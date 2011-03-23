Хара заявляє про злам сайту ФПУ та роздачу «підпільних матеріалів»
17:22, 23 березня 2011Політика
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Спроби компроментації?
Народний депутат України, голова Федерації профспілок України Василь ХАРА заявляє про спроби скомпрометувати його і федерацію в пресі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на VI З`їзді Федерації професійних спілок України.
Крім того, В.ХАРА повідомив про атаки на офіційний сайт ФПУ.
«Сьогодні дивимося, а на сайті ФПУ деякі заяви, що ганьблять честь і Президента, і Кабінету міністрів», - заявив В.ХАРА.
Він вважає, що дані дії направлені на те, щоб звести наклеп на ФПУ.
Також В.ХАРА зазначив, що делегатам з`їзду роздавали «підпільні матеріали».
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