Хара заявляє про злам сайту ФПУ та роздачу «підпільних матеріалів»

Народний депутат України, голова Федерації профспілок України Василь ХАРА заявляє про спроби скомпрометувати його і федерацію в пресі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на VI З`їзді Федерації професійних спілок України.

Крім того, В.ХАРА повідомив про атаки на офіційний сайт ФПУ.

«Сьогодні дивимося, а на сайті ФПУ деякі заяви, що ганьблять честь і Президента, і Кабінету міністрів», - заявив В.ХАРА.

Він вважає, що дані дії направлені на те, щоб звести наклеп на ФПУ.

Також В.ХАРА зазначив, що делегатам з`їзду роздавали «підпільні матеріали».