Вирішення проблем Києва гальмують заступники Попова?

Через неналежну роботу чиновників Київської міської держадміністрації звіт виконавчого органу перед столичними депутатами вчергове переноситься на 31 березня.

Про це у своєму коментарі УНІАН повідомив секретар депутатської фракції "Республіка Київ" у Київраді, секретар Постійної комісії з питань освіти та науки Олексій ДАВИДЕНКО.

Як повідомив депутат, вчора відбулась погоджувальна рада керівників усіх фракцій Київради. Він відзначив, що на ній був особисто присутнім і голова КМДА Олександр ПОПОВ.

«Ми обговорили багато питань (на погоджувальній раді – УНІАН) щодо життєзабезпечення міста, і з’ясувалось, що профільні заступники не підготували належним чином жодного документа для вивчення депутатами», - заявив О.ДАВИДЕНКО.

«Склалося враження, що заступники виставили поперед себе ПОПОВА, який мав відповідати на всі запитання депутатів, які адресувалися здебільшого саме їм», - додав він.

За його словами, зважаючи на обставини з підготовкою документів на сесію, голови фракцій вирішили перенести звіт КМДА на тиждень.

«31-го збираємось заслухати ПОПОВА особисто. Також сподіваємось, до цього часу заступники підготують необхідні проекти рішень, і ми зможемо розглянути ці питання. Далі ми плануємо на кожному пленарному засіданні заслуховувати одного заступника за тими напрямками, які він курує, а саме звіт його роботи, а також презентацію програми реформ у відповідних сферах», - додав О.ДАВИДЕНКО.

У свою чергу, співголова фракції "Столичні реформи" Юрій ДМИТРУК, який є заступником голови Постійної комісії Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв`язків та інформаційної політики, зазначив, що не вбачає ніяких конфліктів у роботі КМДА та Київради, а перенесення сесій пояснив тим, що «міська рада перестала бути кнопкою одного або двох людей в державній адміністрації».

При цьому він підкреслив, що "у нас немає конфлікту між головою КМДА і Київрадою. Ми підтримуємо його (О.ПОПОВА – УНІАН) і вважаємо, що є всі підстави говорити, що з його сторони йде намагання тісної співпраці».

Щодо відносин депутатського корпусу із заступниками і начальниками профільних управлінь Ю.ДМИТРУК сказав: “Я б не казав про конфлікти, просто вони деякий час вважали, що депутатський корпус в принципі не потрібен, і намагались перетягували повноваження Київради на себе. Я думаю, що ці спроби завершились і буде нормальна співпраця».

Як повідомляв УНІАН, пленарне засідання Київської міської ради, заплановане на 10 березня, було спочатку перенесено на 17 березня, а пізніше на 24 березня.