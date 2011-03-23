Вирішення проблем Києва гальмують заступники Попова?
Звіт КМДА перенесли на тиждень
Через неналежну роботу чиновників Київської міської держадміністрації звіт виконавчого органу перед столичними депутатами вчергове переноситься на 31 березня.
Про це у своєму коментарі УНІАН повідомив секретар депутатської фракції "Республіка Київ" у Київраді, секретар Постійної комісії з питань освіти та науки Олексій ДАВИДЕНКО.
Як повідомив депутат, вчора відбулась погоджувальна рада керівників усіх фракцій Київради. Він відзначив, що на ній був особисто присутнім і голова КМДА Олександр ПОПОВ.
«Ми обговорили багато питань (на погоджувальній раді – УНІАН) щодо життєзабезпечення міста, і з’ясувалось, що профільні заступники не підготували належним чином жодного документа для вивчення депутатами», - заявив О.ДАВИДЕНКО.
«Склалося враження, що заступники виставили поперед себе ПОПОВА, який мав відповідати на всі запитання депутатів, які адресувалися здебільшого саме їм», - додав він.
За його словами, зважаючи на обставини з підготовкою документів на сесію, голови фракцій вирішили перенести звіт КМДА на тиждень.
«31-го збираємось заслухати ПОПОВА особисто. Також сподіваємось, до цього часу заступники підготують необхідні проекти рішень, і ми зможемо розглянути ці питання. Далі ми плануємо на кожному пленарному засіданні заслуховувати одного заступника за тими напрямками, які він курує, а саме звіт його роботи, а також презентацію програми реформ у відповідних сферах», - додав О.ДАВИДЕНКО.
У свою чергу, співголова фракції "Столичні реформи" Юрій ДМИТРУК, який є заступником голови Постійної комісії Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв`язків та інформаційної політики, зазначив, що не вбачає ніяких конфліктів у роботі КМДА та Київради, а перенесення сесій пояснив тим, що «міська рада перестала бути кнопкою одного або двох людей в державній адміністрації».
При цьому він підкреслив, що "у нас немає конфлікту між головою КМДА і Київрадою. Ми підтримуємо його (О.ПОПОВА – УНІАН) і вважаємо, що є всі підстави говорити, що з його сторони йде намагання тісної співпраці».
Щодо відносин депутатського корпусу із заступниками і начальниками профільних управлінь Ю.ДМИТРУК сказав: “Я б не казав про конфлікти, просто вони деякий час вважали, що депутатський корпус в принципі не потрібен, і намагались перетягували повноваження Київради на себе. Я думаю, що ці спроби завершились і буде нормальна співпраця».
Як повідомляв УНІАН, пленарне засідання Київської міської ради, заплановане на 10 березня, було спочатку перенесено на 17 березня, а пізніше на 24 березня.