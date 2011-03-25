"Інститут країн СНД" звинувачує Шустера в антиросійській пропаганді

Інститут країн СНД звинувачує телеведучого Савіка ШУСТЕРА в антиросійській пропаганді.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Москві, про це Депутат Держдуми Росії, керівник Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН сказав сьогодні, виступаючи на «круглому столі» «Про російський і російськомовний рух України» в Держдумі.

«Що, хіба можна вважати державні канали та їх ведучих ідейними прихильниками Партії регіонів і російсько-українських відносин? Це коли Савік ШУСТЕР працює на державному каналі і не пропускає будь-якого випадку, що б не роздути будь-яку дрібницю в російсько-українських відносинах до становища скандалу! Він же працює не на приватному, а на державному каналі. А його співробітниця тиждень тому стала прес-секретарем Президента України», - заявив К.ЗАТУЛІН.

Він вважає, однією з головних проблем російського руху в Україні відсутність підтримки в ЗМІ.

У свою чергу, директор філіалу інституту країн СНД в Україні Володимир КОРНІЛОВ закликав російську владу висловити невдоволення діями С.ШУСТЕРА.

«Дійсно, те, що він творить зараз на державному телебаченні, розпалюючи ненависть до Росії за гроші українських платників податків, не вписується в жодні рамки. На мою думку, на це, рано чи пізно, якась дипломатична реакція, реакція Росії, нехай навіть і непублічна, має бути», - заявив він.

На думку В.КОРНІЛОВА, російський капітал підтримує ті українські ЗМІ, в яких з`являються критичні щодо Росії й росіян матеріали.

«За роки кризи західні інвестиції в українські ЗМІ практично пішли і відмовилися співробітничати з українською пресою. На ринку ЗМІ присутній, фактично, лише російський капітал. Тобто ті бренди, які використовуються проти Росії, росіян, російського руху - часто це бренди російських ЗМІ. Це часто-густо», - вважає він.