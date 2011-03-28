Тимошенко: У ВР знову кампанія скупки тушок, тариф - $1-3 млн/шт
13:17, 28 березня 2011Політика
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Депутатам, каже, дзвонять цілими днями
Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що влада знову розпочала кампанію з перекуповування депутатів її фракції.
Про це Ю.ТИМОШЕНКО написала на своїй сторінці в Twitter.
«У ВР почалася нова кампанія скупки "тушок". У них нове правило: вкрав - купи тушку. Тариф: $1-3 млн/шт.», - написала вона.
При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що депутатам її політичної сили «дзвонять цілими днями». В той же час вона не уточнила, яка мета «такої купівлі».
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