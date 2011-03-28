Кучма готовий на Біблії присягтися, що наказу вбити Гонгадзе не давав

Колишній Президент України Леонід КУЧМА заявляє, що під час допиту відкинув звинувачення у дачі розпорядження про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КУЧМА заявив сьогодні журналістам після виходу з чергового допиту з Генпрокуратури.

«Я ще раз і скільки разів завгодно готовий присягнутися і на Конституції, і на Біблії, що я такого злочинного указу не давав і не міг, по суті, дати. Ось головна відповідь на допиті», - сказав Л.КУЧМА.

Він повідомив, що на наступний допит викликаний у середу, 30 березня, об 11.00.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура порушила стосовно колишнього Президента України Л.КУЧМИ кримінальну справу.

За словами першого заступника генпрокурора Рената КУЗЬМИНА, Л.КУЧМА підозрюється в перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.