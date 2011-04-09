Гузар: складалося враження, що Янукович проти церков

Колишній глава Української греко-католицької церкви блаженніший Любомир (ГУЗАР) тішиться тим, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зрозумів необхідність зустрітися з главами всіх релігійних конфесій України.

Про це Л.ГУЗАР сказав у своєму першому після зречення з поста глави Української греко-католицької церкви інтерв’ю інтернет-виданню «Обозреватель».

“Я тішуся з того, що до нашого президента Віктора Федоровича ЯНУКОВИЧА прийшло розуміння зустрітися з предстоятелями всіх релігійних конфесій України”, - сказав блаженніший ЛЮБОМИР.

«Дякувати Богу. Я не розумію лише, чому наш президент Віктор Федорович того скоріше не зробив, а натомість створив про себе дуже шкідливу уяву, ніби він виступає проти церков. Політично то був дивний крок. І якщо він зрозумів, що треба співпрацювати на добро народу, то це є прекрасно. Церква і держава мають співпрацювати і поважати одна одну, віддавати кожній те, що їй належить», – сказав колишній глава УГКЦ.

За його словами, якщо буде запрошення від Президента В.ЯНУКОВИЧА, то УГКЦ представлятиме предстоятель Церкви блаженніший Святослав (ШЕВЧУК).

«Йому вдасться те, що мені не вдалося», – зазначив Л.ГУЗАР.

На його думку, успіх зустрічі залежатиме від представників Церков.

«Як вони потрактують таке запрошення? Аби воно лише не виглядало як політичне віче, а відбулася б справді серйозна зустріч. Буду за це молитись…», – додав колишній глава УГКЦ.

Як повідомлялося, Президент України В.ЯНУКОВИЧ більше року уникав зустрічей з предстоятелями українських Церков, і лише цього місяця, у Чистий четвер, запланував зустріч з представниками різних релігійних конфесій.