Могильов стверджує, що не чув про свою можливу відставку

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ стверджує, що нічого не чув про свою можливу відставку.

Про це він сьогодні заявив під час брифінгу у Львові на прохання журналістів прокоментувати чутки щодо його можливої відставки з посади керівника МВС, передає кореспондент УНІАН.

Також А.МОГИЛЬОВ зазначив, що нічого не чув про можливу заміну його на посаді міністра нинішнім головою Львівської облдержадміністрації Михайлом ЦИМБАЛЮКОМ.

«Я про таке не чув», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

При цьому він зауважив, що кадрові ротації в міліції тривають, зважаючи на велике реформування органів внутрішніх справ.

За словами міністра, уже «розпочато скорочення системи вищих навчальних закладів МВС, скорочено на 30 відсотків апарат самого міністерства, триває реформування ДАІ – як структурне, так і організаційне».