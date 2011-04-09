Президент Польщі не покладатиме квіти під замінену в Росії табличку

Президент Польщі під час запланованого на 11 квітня візиту до Росії не буде покладати квіти під замінену російською владою табличку на пам`ятнику жертвам Смоленської трагедії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прес-секретар МЗС Польщі Марчін БОСАЦЬКИЙ на прес-конференції у Варшаві.

“Не уявляю собі, аби президент під час візиту до Росії поклав квіти до заміненої росіянами таблички”, - зазначив він.

Прес-секретар зауважив, що росіяни сигналізувати своє незадоволення табличкою ще в листопаді минулого року, але її заміна в ніч перед першими заходами з відзначення річниці Смоленської трагедії стали для поляків несподіванкою.

М.БОСАЦЬКИЙ зазначив, що МЗС розділяє незадоволення родичів жертв катастрофи, які назвали заміну таблички росіянами “максимально принизливою для поляків”, зауваживши, що влада офіційно не може протестувати в цій справі.

“Емоційно ми солідарні з родинами жертв. Знаємо, що усунення таблички обурює усіх. Однак, формально її встановлення не консультувалося ні з владою Росії, ні з Польщі. Тому ми не можемо офіційно протестувати”, - пояснив речник.

“Ми вважаємо це рішення дуже поганим та таким, що псує атмосферу не лише річниці трагедії, а й польсько-російських відносин загалом”, - додав М.БОСАЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, російська влада без відома поляків минулої ночі замінила табличку на обеліскові жертвам Смоленської катастрофи.

На новій табличці відсутня згадка про те, що делегація польських високопосадовців, які загинули в авіакатастрофі, планували відзначити 70-ту річницю Катинської трагедії.

11 квітня президенти Польщі та РФ Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ та Дмитро МЄДВЄДЄВ планували вшанувати пам’ять у Смоленську та Катині жертв авіакатастрофи 10 квітня 2010 року, а також розстріляних радянським НКВС польських офіцерів у 1940 році.