Герман: чому політик має декларувати витрати, а журналіст ні?

Радник Президента України, керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН вважає за доцільне ввести декларування видатків для журналістів.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це вона заявила в ефірі програми «Честь имею пригласить» на телеканалі КРТ у відповідь на заяву ведучого програми, народного депутата від Партії регіонів Яна ТАБАЧНИКА про те, що журналісти спекулюють на темі утисків свободи слова, і насправді опозиція має всі можливості завдяки ЗМІ «лити бруд» на владу. (Уривок програми оприлюднено на сайті «Телекритика»).

«Ян Петрович, знаєте, англійці кажуть: "take it easy – давайте приймати це легко», - зазначила А.ГЕРМАН, додавши, що стикалася з такою ж ситуацією у Польщі.

«Я це пережила вже. Я жила у Варшаві, коли Польща проходила той самий шлях. І були такі самі речі із свободою слова і журналістами. Яким шляхом пішла Польща? Польща теж ввела декларацію на видатки не тільки для політиків, що треба зробити в Україні, а й для журналістів… Для журналістів так само була декларація видатків. І тоді було видно, чому журналіст, який їздить на дуже дорогій машині, не повинен декларувати і пояснювати, звідки вона в нього, а політик – має? Себто, треба йти тим шляхом, тільки free and transparent process. Тільки такий процес – відкритий і прозорий і для політиків, і для журналістів навчить нас згодом, що відповідати треба за все», - додала радник Президента.