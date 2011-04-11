Слідчий відпустив Кучму до Москви

Слідчий Генеральної прокуратури України відпустив колишнього Президента Леоніда КУЧМУ до Москви на заходи, присвячені Дню космонавтики і 50-річчю першого польоту людини в космос.

Про це газеті «Комсомольская правда в Украине» повідомив адвокат Л.КУЧМИ Віктор ПЕТРУНЕНКО.

Видання нагадує, що на урочистості екс-Президента запросило Федеральне космічне агентство Росії, оскільки він колись очолював один з найбільших заводів з виробництва ракетно-космічної техніки - «Південмаш». Запрошення відвідати Москву прийшло минулого тижня.

В.ПЕТРУНЕНКО відзначив, що слідчий без проблем задовольнив клопотання про виїзд за кордон.

«Леоніда Даниловича не буде у Києві 12 і 13 квітня. А 11-го числа ми йдемо на допит, - сказав В.ПЕТРУНЕНКО. - Для чого слідчий викликає, ми не в курсі. Дізнаємося після прибуття».

Як повідомляв УНІАН, у березні Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо Л.КУЧМИ. Він підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвели до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.