Помер адвокат Кучми

Сьогодні вночі помер один з адвокатів екс-Президента України Леоніда КУЧМИ Михайло КИСИЛЕВИЧ.

Про це УНІАН повідомив інший адвокат Л.КУЧМИ Віктор ПЕТРУНЕНКО.

За словами В.ПЕТРУНЕНКА, після того як М.КИСИЛЕВИЧ почав займатися справою колишнього Президента, він дуже переживав, скаржився на погане самопочуття.

Крім того, як зазначив В.ПЕТРУНЕНКО, у його колеги «були досить непрості стосунки зі слідчим», оскільки адвокат бачив і вказував йому на численні порушення у справі.

За попередніми даними, у М.КИСИЛЕВИЧА стався серцевий напад. Йому було близько 60 років, зауважив В.ПЕТРУНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у березні Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо Л.КУЧМИ. Він підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвели до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.