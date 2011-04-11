Слідчий заборонив Кучмі їхати до Москви

Слідчий Генеральної прокуратури України скасував свій дозвіл на відвідування екс-Президентом України Леонідом КУЧМОЮ Москви, куди його офіційно запросили на святкування Дня космонавтики та 50-річчя першого польоту людини в космос.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам Л.КУЧМА заявив журналістам після того як вийшов із Головного слідчого управління Генпрокуратури.

За словами екс-Президента, під час розмови зі слідчим він і його адвокат просили дати їм час для того, щоб знайти ще одного захисника у зв`язку з тим, що сьогодні вночі раптово помер адвокат Михайло Кисилевич.

«Ми просили у зв’язку з відомою подією надати нам день-два знайти іншого адвоката. Але мені відразу вручили повістку – вона вже була готова, що на завтра я викликаюся знову у прокуратуру на 11 годин. Все. І відповідно я у Москву не маю права їхати», - сказав Л.КУЧМА.

Екс-Президент висловив думку, що таким чином його намагаються довести до краю.

За його словами, наразі неможливо зрозуміти, чого хоче Генеральна прокуратура або слідчі: істину чи щось інше.

«Я їм (слідчим) сказав, що тіло (адвоката М.КИСИЛЕВИЧА) ще тепле, а ви вже надаєте повістку через те, що у мене ще немає адвоката, і вже на завтра викликаєте», - зауважив Л.КУЧМА.

Відповідаючи на питання, чи задовольнили клопотання щодо відводу слідчого Владислава ГРИЩЕНКА, Л.КУЧМА припустив, що рішення ще не прийнято, оскільки адвокати лише нещодавно його надіслали. «Ще рішення немає. Його, напевно, має прийняти генпрокурор, але, враховуючий, який іде порядок слідства, ми, напевно, будемо на цьому наполягати», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у березні Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо Л.КУЧМИ. Він підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвели до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Раніше адвокат Л.КУЧМИ Віктор ПЕТРУНЕНКО повідомив, що слідчий ГПУ відпустив колишнього Президента до Москви.

Адвокат Л.КУЧМИ М.Кисилевич помер сьогодні вночі. За попередніми даними, у М.Кисилевича стався серцевий напад. Йому були близько 60 років.