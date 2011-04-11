Партія “Наша Україна вимагає денонсації Харківських угод.

Як повідомляє Центральний інформаційний сервер «Нашої України», голова політради партії Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив: «Від імені партії «Наша Україна» закликаю всі патріотичні сили країни об’єднатися для денонсації Харківських угод, які продовжили базування російського флоту на українській території».

«Звертаємося до всіх патріотичних політичних сил і до всього суспільства, щоб разом розпочати загальнонаціональну кампанію для скасування окупаційних угод і очищення нашої землі від іноземних військових баз», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Наша Україна» внесла на розгляд Верховної Ради законопроект про денонсацію Харківських угод, вимагає його невідкладного розгляду і закликає підтримати цей документ всі опозиційні та патріотичні парламентські сили.

Як відомо, йдеться у повідомленні, обіцянки влади про те, що укладення угод приведе до здешевлення газу для України та не підвищення комунальних тарифів на газ – не виконані, а тарифи на газ зросли більше ніж на 50%.

“Щороку Україна втрачає мільярди доларів бюджетних доходів, які мали бути спрямовані на соціально-економічний розвиток Криму і потреби щоденного життя жителів Севастополя. У розпорядженні російського флоту знаходиться понад 18 тис. гектарів земель, десятки кілометрів найкращих причалів та берегової зони. Але тільки 25% цієї території використовуються на військові потреби, решта – під незаконний бізнес, приватизацію та будівельні афери командування флоту. Жителі Севастополя і громадяни України несуть прямі економічні збитки. Борги підприємств російського флоту по зарплатні сягнули понад 10 млн. грн.”, заявляють у “Нашій Україні”.

“Росія систематично порушує угоди від 1997 року, які визначають умови тимчасового перебування російського флоту на українській території. Дотепер не укладено жодного договору оренди на об’єкти, які використовує російський флот. Всупереч рішенню судів – окуповані українські маяки. Триває забруднення флотом акваторії кримського побережжя, а склади вибухонебезпечних матеріалів несуть пряму загрозу для життя кримчан”, зазначається у повідомленні.

“Замість переозброєння Чорноморського флоту Росії треба вкладати кошти в побудову військової бази для свого флоту на своїй території. Харківські угоди будуть неминуче скасовані. За нами – наші права, правда і справедливість”, - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.