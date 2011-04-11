Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти зятя Черновецького

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти зятя мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО В’ячеслава СУПРУНЕНКА і голови фракції Блоку Черновецького Дениса КОМАРНИЦЬКОГО за скоєння ними розбійного нападу у змові з групою осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН.

Він зауважив, що на даний час Д.КОМАРНИЦЬКИЙ затриманий, поміщений у СІЗО, і сьогодні один з районних судів Києва вирішить питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

«Слідчим внесено подання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - сказав Р.КУЗЬМІН.