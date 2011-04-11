У столиці призначили «день опору окупації»

27 квітня відбудеться акція протесту з вимогою денонсації Харківських угод.

Як повідомили УНІАН у прес-службі руху "Опір", народний депутат України, член оргкомітету Мережі громадської дії «Опір» Андрій ПАРУБІЙ зареєстрував у Київській міськдержадміністрації заявку на проведення у столиці акції «27 квітня – день опору окупації».

З 12.00 до 12.30 А.ПАРУБІЙ планує провести зустріч з виборцями у Маріїнському парку по вулиці Грушевського. Потім учасники акції підуть на вулицю Банкову, де з 13.00 до 15.00 продовжиться зустріч депутата з виборцями біля приміщення Адміністрації Президента України.

Учасники акції вимагатимуть скасування Харківських угод та звільнення України від російських військових баз.

А.ПАРУБІЙ зазначив, що 27 квітня усі українці повинні висловити «протест проти окупації України».

За його словами, денонсація Харківських угод та негайне виведення «окупаційного Чорноморського флоту» з української території мають стати спільною метою для всіх патріотичних опозиційних сил. «Це питання не політичної доцільності, а питання нашої національної безпеки та незалежності», - наголосив А.ПАРУБІЙ.