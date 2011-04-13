Студенти протестують проти деградації освіти

Cьогодні студенти Львова провели масовий протест «Проти деградації освіти».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Відсіч».

За їх даними, близько 4 тис. студентів сформували колону та, несучи попереду банер «Ні деградації освіти», вирушили через центр міста до Львівської обласної державної адміністрації, щоб передати представникам влади свої вимоги. Однак, зазначили у “Відсічі”, студентів не пустили під будівлю адміністрації, обгородили її турнікетами, вишикували групу спецпідрозділу та не давали проїхати автомобілю із звуковою апаратурою протестувальників.

Зрештою звук встановили у парковій частині і до студентів вийшов голова Управління освіти та науки ЛОДА Михайло БРЕГІН. Він прийняв вимоги студентів та пообіцяв розглянути їх.

Як поінформували у Громадянському русі, основні вимоги студентів – це відхилення теперішньої редакції законопроекту «Про вищу освіту», підняття стипендій до рівня прожиткового мінімуму, припинення неврегульованого підвищення плати за проживання у гуртожитках, а також звільнення Дмитра ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти.

«Всі дії МОНМСу спрямовані на знищення вищої освіти в Україні. ТАБАЧНИК і його команда не повинні далі працювати на своїх посадах, адже їх шкідливі закони і ухвали тільки приводять до все більшої і більшої деградації освіти» - зазначив активіст Громадянського руху «Відсіч» Юрій ШИВАЛА.

За даними організаторів, дана акція – частина всеукраїнської кампанії «Проти деградації освіти», спрямованої проти останньої редакції законопроекту «Про вищу освіту» зокрема та законотворчої політики Міністерства освіти і науки, молоді та спорту в цілому.

Організатори акції наголошують, що якщо їхніх вимог вкотре ніхто не послухає, протести продовжуватимуться й надалі, поширюючись по всій Україні.