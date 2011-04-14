Кучма узяв адвокатом Ульянова «не Леніна»

Колишній Президент України Леонід КУЧМА знайшов собі нового адвоката на місце померлого днями адвоката Михайла Киселевича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам біля Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, куди всьоме прийшов для проведення слідчих дій у своїй справі.

«Так, ми знайшли адвоката. Це УЛЬЯНОВ Сергій. Тільки до Леніна він не має ніякого відношення. Думаю, що сьогодні не буде жодних підстав заперечувати щось проти нього», - сказав Л.КУЧМА.

Як повідомляв УНІАН, М.Кисилевич помер 11 квітня вночі. За попередніми даними, у нього стався серцевий напад.