У партії Тимошенко виникли «побоювання за здоровий глузд ГПУ»

Працівники центральної приймальні партії «Батьківщина» отримали виклик від прокуратури Печерського району Києва з погрозою бути «доставленими примусово органами міліції».

Про це повідомляє прес-служба партії Тимошенко.

«Пояснення у грізному прокурорському листі, з яких причин рядових працівників апарату партії хочуть бачити у такому серйозному правоохоронному органі, у «Батьківщині» викликали справжній подив і серйозне побоювання за здоровий глузд у відомстві пана Пшонки», вказують у пресс-службі.

«Як зазначається у повістці, прокуратура проводить перевірку за зверненням громадянки на прізвище Іванова, котра незадоволена інформацією, яку вона отримала у громадській приймальні ВО «Батьківщина»…

У партії переконані, що «отримавши політичне замовлення проти нашої політичної сили і її лідерів, але, водночас, не знаючи до чого вчепитися, прокуратура вигадує абсурдні і безглузді приводи, за які «нагорі» можуть похвалити, підвищити, або скотити на погони зірку. Саме тому, наплювавши на Конституцію та власну гідність, прокурорські працівники, не зупиняються перед погрозами, вимагають якихось пояснень та партійну документацію».

ВО «Батьківщина» заявляє, що органи прокуратури сьогодні виконують політичне завдання влади на репресії проти опозиції і звертається до влади із закликом «припинити знущатися над Україною, над людьми та припинити перетворювати на фарс Право і Закон».