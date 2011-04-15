Янукович зустрінеться з Баррозу

У понеділок, 18 квітня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ проведе зустріч із Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч розпочнеться о 12.00 в Адміністрації Президента України.

Після цього відбудуться переговори у розширеному складі під головуванням Президента України та Президента Європейської Комісії.

Також В.ЯНУКОВИЧ та Ж.БАРРОЗУ поспілкуються з представниками засобів масової інформації.

Акредитацію представників ЗМІ на заходи за участю Президента України проводить Головне управління з питань комунікацій АПУ до 17.00 15 квітня ц.р. за телефонами: 255-78-44, 255-63-18, 255-74-02.