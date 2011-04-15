Янукович зустрінеться з Баррозу
11:59, 15 квітня 2011Політика
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Відбудуться переговори в розширеному складі
У понеділок, 18 квітня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ проведе зустріч із Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч розпочнеться о 12.00 в Адміністрації Президента України.
Після цього відбудуться переговори у розширеному складі під головуванням Президента України та Президента Європейської Комісії.
Також В.ЯНУКОВИЧ та Ж.БАРРОЗУ поспілкуються з представниками засобів масової інформації.
Акредитацію представників ЗМІ на заходи за участю Президента України проводить Головне управління з питань комунікацій АПУ до 17.00 15 квітня ц.р. за телефонами: 255-78-44, 255-63-18, 255-74-02.
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