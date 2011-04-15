Партія «Правда» збирає підписи за референдум про продаж землі

Партія «Правда» з 12 квітня розпочала збір підписів з вимогою оголошення всеукраїнського референдуму щодо доцільності продажу земель сільськогосподарського призначення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Як сказав голова партії «Правда» Сергій РИБАЛКА, ці земельні ресурси мають належати виключно громадянам України, які живуть і працюють на ній, і саме український народ має вирішувати долю своєї землі.

«Головним питанням на селі завжди була земля. Впевнений: земля має бути власністю тих, хто на ній живе, хто її обробляє. Стоячи на цих позиціях, Уряд має прискорити інвентаризацію земель і видачу державних актів на право власності на землю. При цьому влада повинна забезпечити справедливість і прозорість у сфері землекористування та землевідведення», – підкреслив лідер партії.

На переконання С.РИБАЛКИ, не можна допустити, щоб українські землі перейшли до громадян інших країн. «Щоб залучити іноземних інвесторів, у тому числі в аграрному виробництві, варто створювати їм сприятливі прозорі умови діяльності, а не заманювати самою купівлею дешевої землі», - наголосив він.

С.РИБАЛКА також висловив переконання у тому, що остаточну крапку в дискусії, як і кому продавати чи не продавати землю, мають поставити українці.

З цією метою партія «Правда» через своїх представників у парламенті ініціювала законопроект про проведення всеукраїнського референдуму, щоб вирішити долю української землі у відкритий і демократичний спосіб.

Народний депутат України, президент партії «Правда» Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ нагадав, що референдум є одним з основних інструментів народовладдя.

«Чим частіше ми будемо проводити референдуми, тим більше люди братимуть участь в управлінні державою, відстоюючи свої законні права. Адже джерелом влади є український народ, а держава має підкорятися його волі. Яким би не було рішення народу – воно повинно стати законом – як для влади, так і для олігархів. Ми будемо усіма силами відстоювати народне рішення перед владою, поки влада не підкориться волі народу», – зауважив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Внесений Д.ВЕТВИЦЬКИМ проект Закону України № 8252 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання про запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення виключно всеукраїнським референдумом» зареєстровано у Верховній Раді України 17 березня 2011 року.

Законопроект пропонує внести зміни до Земельного кодексу України та Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми».

Питання про запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення пропонується віднести до переліку питань, які вирішуються виключно всеукраїнським референдумом. У зв’язку з цим купівлю-продаж земельних ділянок, які належать до земель сільськогосподарського призначення, або відчуження таких земельних ділянок у інший спосіб і зміну їх цільового призначення пропонується заборонити до моменту вирішення відповідного питання українським народом безпосередньо на національному референдумі.

Також пропонується законодавчо закріпити основні засади, на яких має ґрунтуватись законодавство про ринок землі у разі, якщо рішенням всеукраїнського референдуму буде запроваджено ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення.

Відповідно до статті 13 Конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності українського народу.