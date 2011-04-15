У Вишгороді пройде акція «Посади дерево»

Завтра, 16 квітня, о 9-й ранку у місті Вишгород Київської області відбудеться акція «Посади дерево».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської обласної державної адміністрації, на набережній міста буде висаджено бузкову алею з 1500 дерев у пам'ять учасників Великої вітчизняної війни, які загинули при форсуванні Дніпра.

Київська облдержадміністрація запрошує усіх охочих приєднатися до акції. Організатори обіцяють забезпечити учасників акції відповідним інвентарем.