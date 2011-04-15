ГПУ вже майже все зрозуміло - Кучмі дадуть читати справу на тому тижні

Генеральна прокуратура України наступного тижня готова завершити розслідування кримінальної справи проти екс-Президента Леоніда КУЧМИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА заявив сьогодні на прес-конференції у Вінниці.

«Слідство Генпрокуратури по доказам КУЧМИ практично завершено, і ми готові на наступному тижні завершити розслідування цієї справи і пред’явити матеріали для обвинуваченого екс-Президента КУЧМИ для ознайомлення йому і його адвокатам», - сказав він.

В.ПШОНКА зазначив, що «далі іде час уже за обвинуваченим і адвокатом. Законодавець не визначив термінів ознайомлення з матеріалами кримінальної справи – це право на захист, і термін не визначено».

«Скільки будуть знайомитись – це вже процесуальна воля обвинуваченого і його адвоката», - додав В.ПШОНКА.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України в березні порушила стосовно Л.КУЧМИ кримінальну справу. Він підозрюється в перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що привело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Л.КУЧМІ обраний запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.