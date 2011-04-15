Мельниченко підозрює, що Януковича «зламали»

Майор запасу СБУ Микола МЕЛЬНИЧЕНКО заявляє про спробу залякати його та відмовитися співпрацювати зі слідством у справі проти екс-президента Леоніда КУЧМИ.

«Нещодавно заяву Генерального прокурора України ПШОНКИ про можливість відкриття проти мене кримінальної справи, - ідеться в коментарі М.МЕЛЬНИЧЕНКА, переданому УНІАН, - я розцінюю як спробу залякати мене та змусити відмовитися від подальшої співпраці зі слідством».

З правової точки зору, зазначає М.МЕЛЬНИЧЕНКО, «я почуваюся абсолютно впевнено, адже діяв виключно в рамках українського законодавства, що ще у 2005 році підтвердив генеральній прокурор України Святослав ПІСКУН, закривши проти мене усі кримінальні справи».

Майор запасу СБУ, за його словами, не виключає, «що на президента Віктора ЯНУКОВИЧА чиниться шалений тиск з боку мафії». «Я не виключаю, - ідеться в коментарі, - що він уже дав вказівку своєму кумові Віктору ПШОНЦІ (генеральному прокуророві України. – УНІАН) порушити проти мене кримінальну справу, адже ніхто, крім генерального прокурора, цього зробити не зможе. Я всім заявляю – мене не залякати, зі слідством у рамках розслідування кримінальних справ проти Кучми і Литвина я буду співпрацювати, адже зло має бути покарано. Злодій має сидіти у в’язниці».

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України В.ПШОНКА заявляв про можливість поновлення кримінальної справи проти М. МЕЛЬНИЧЕНКА.