При Януковичі з'явиться комісія з питань запобігання катуванням?

Міністерством юстиції України розроблено проект указу Президента про Комісію з питань запобігання катуванням.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсті, сказала Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Валерія ЛУТКОВСЬКА під час зустрічі з керівником Департаменту генерального директорату Ради Європи з прав людини і правових питань Ханною ЮНКЕР.

За словами В.ЛУТКОВСЬКОЇ, проект указу передбачає створення консультативно-дорадчого органу при Президентові України для запобігання порушенням прав людини і превенції катувань. Передбачається, що до цього органу увійдуть представники громадських організацій, які матимуть право проводити моніторинг в місцях примусового утримання – від СІЗО до психіатричної лікарні – і надавати свої рекомендації.

Наразі проект перебуває на розгляді в Адміністрації глави держави.

В.ЛУТКОВСЬКА наголосила, що Україна відповідально ставиться до виконання своїх зобов‘язань, які були взяті державою у зв‘язку з ратифікацією Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.

У ході зустрічі наголошувалося, що у разі виконання Україною своїх зобов‘язань, держава може розраховувати на всебічну експертну допомогу з боку Ради Європи та співробітництво в рамках мережі національних превентивних органів. На сьогодні до такої мережі входять 21 європейська країна.