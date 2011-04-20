Фірташ: Ми своє повернули

НАК «Нафтогаз України» повернула «РосУкрЕнерго» (Швейцарія) усі 12,1 млрд. кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам співвласник «РосУкрЕнерго» Дмитро ФІРТАШ, відповідаючи на питання щодо повернення природного газу, який раніше був відчужений у компанії «РосУкрЕнерго».

«Ми своє повернули – статус-кво відновлений», - сказав Д.ФІРТАШ.

Довідка УНІАН. Наприкінці листопада 2010 року «Нафтогаз України», RosUkrEnergo і «Газпром» заявили про повне врегулювання спору з повернення українським холдингом 12,1 млрд. куб. м газу.

Згідно з досягнутими домовленостями, на виконання рішення Арбітражного інституту торгової палати у Стокгольмі «Нафтогаз» поверне RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. м, RosUkrEnergo погасить 1,7 млрд. дол. заборгованості перед «Нафтогазом» і 810 млн. дол. перед групою компаній «Газпром». Всі суди, зокрема Верховний Суд України, підтвердили це зобов`язання.

За словами співвласника RosUkrEnergo Д.ФІРТАША, швейцарська компанія перерахувала НАК «Нафтогаз України» 1,7 млрд. дол. боргу, переуступленого українському держхолдингу російським «Газпромом» у 2009 році. За його словами, НАК також одержала 450 млн. дол. за послуги з транзиту і зберігання газу RosUkrEnergo.

«Нафтогаз» повинен завершити повернення 12,1 млрд. кубометрів газу компанії RosUkrEnergo AG до кінця другого кварталу 2011 року.