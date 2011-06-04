Столичний готель «Спорт» віддали Нацагентству з Євро-2012

Кабінет міністрів передав цілісний майновий комплекс державного підприємства “Готель “Спорт” до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів.

Відповідне розпорядження №477 від 23 травня розміщено на сайті уряду.

Рішення прийнято, йдеться у документі, згідно з пропозицією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту і Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні Євро-2012.