Луценко - Тимошенко: У мене хоч суддя-вовчара, а у Вас – взагалі цуценя

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прийшла до зали засідань Печерського райсуду Києва, де розглядається кримінальна справа, порушена проти колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, щоб підтримати його.

Як передає кореспондент УНІАН, під час спілкування через грати з Ю.ТИМОШЕНКО екс-міністр повідомив їй про те, що стосовно головуючого у його справі судді Сергія ВОВКА у провадженні правоохоронних органів є ще одна кримінальна справа.

Крім того, даючи характеристики судовому процесу і суддям, які його ведуть, Ю.ЛУЦЕНКО, жартуючи, сказав Ю.ТИМОШЕНКО: «У мене хоч суддя-вовчара, а у Вас – взагалі цуценя (головуючим у справі Ю.ТИМОШЕНКО є суддя Родіон КІРЄЄВ, якому, за наявною інформацією, 31 рік – УНІАН)».

Також Ю.ЛУЦЕНКО розповів екс-прем’єру, що коли вчора він у камері СІЗО дивився телевізор, у двері постукала жінка-наглядач і попросила зробити телевізор голосніше, щоб почути виступ судді Р.КІРЄЄВА.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, після того, як суддя оголосив рішення, яким захиснику Ю.ТИМОШЕНКО для ознайомлення з матеріалами справи, яка містить понад 4,5 тис. сторінок, було надано лише один день, ця жінка-наглядач голосно розсміялася.