Над Печерським судом з'явилися снайпери (відео)
17:22, 07 липня 2011Політика
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Сьогодні слухали дві справи
У четвер над Печерським судом Києва чергували снайпери.
Вони чатували на даху будівлі Печерського суду.
Відповідне відео розмістив сайт INTV
У четвер тут відбувалися суди по "газовій справі" екс-прем`єра Юлії Тимошенко та суд по справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, обвинуваченим в якій є екс-генерал Олексій Пукач.
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