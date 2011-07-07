Над Печерським судом з'явилися снайпери (відео)

У четвер над Печерським судом Києва чергували снайпери.

Вони чатували на даху будівлі Печерського суду.

Відповідне відео розмістив сайт INTV

У четвер тут відбувалися суди по "газовій справі" екс-прем`єра Юлії Тимошенко та суд по справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, обвинуваченим в якій є екс-генерал Олексій Пукач.

Українська правда