Мороз звинувачує Ющенка і Тимошенко у зраді

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ звинувачує колишнього президента Віктора ЮЩЕНКА та екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО у зраді помаранчевої революції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СПУ.

«В ідейному сенсі помаранчева революція потерпіла крах 1 січня 2005 року. Одержавши право на здійснення повноважень Президента, ЮЩЕНКО в думці вже мав все те, що робив згодом», - вважає О.МОРОЗ.

За його словами, «тут варто згадати і намагання через зміни до Конституції утвердити диктатуру «під себе», і ті сварки особистого змісту, які мали місце всі 5 років його правління, і нетерпимість до іншої позиції» А ще – заплановану дезінформацію населення щодо тих людей, які забезпечили йому прихід до посади Президента, зокрема Соціалістичної партії. Для багатьох людей деталі зрозумілі, для багатьох – ні». «Зустрічі, які я сьогодні провожу в різних населених пунктах України, свідчать про те, що багатьом людям інформація подавалася однобоко і вони не знають суті речей», - розповів лідер СПУ.

На його переконання, «помаранчева революція мала суспільне підґрунтя». «Люди прагнули свободи в усіх відношеннях. Очільники ж революції, передусім представники об’єднання «Сила народу» - ТИМОШЕНКО і ЮЩЕНКО, зрадили їхні сподівання», - зазначив О.МОРОЗ.