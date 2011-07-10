У Росії затримали Ландіка-молодшого

Працівники правоохоронних органів встановили місцезнаходження та затримали депутата Луганської міської ради Романа ЛАНДІКА, який обвинувачується в скоєнні хуліганських дій в одному з ресторанів Луганська.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в МВС, вказану особу затримано на території Російської Федерації. Інші подробиці та обставини затримання не повідомляються.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня близько третьої години ночі у приміщенні ресторану «Баккара» в Луганську, грубо порушуючи громадський порядок, син народного депутату України Володимира ЛАНДІКА Роман ЛАНДІК безпідставно завдав тілесних ушкоджень громадянці К.

7 липня 2011 року прокуратурою Луганської області порушено кримінальну справу стосовно депутата Луганської міської ради шостого скликання Р.ЛАНДІКА за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Пізніше міліція оголосила Р.ЛАНДІКА в розшук.