Томенко: восени посилиться спротив владі
Політик про головний чинник
Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО прогнозує, що восени значно збільшиться рівень невдоволеності суспільства діяльністю нинішньої влади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив в інтерв`ю 5-му каналу.
"Я прогнозую, що восени ступінь суспільного несприйняття того, що відбувається в країні буде на порядок більше. Я прогнозую підвищення температури суспільного спротиву", - сказав він.
За словами М.ТОМЕНКА, суспільство почне активніше виступати проти рішень, які ухвалює влада. "Достатньо високий ступінь конфліктності саме восени", - додав він. М.ТОМЕНКО не виключив, що Президент буде змушений відправити у відставку уряд для заспокоєння ситуації.
Віце-спікер зауважив, що причиною масових виступів населення стануть наслідки вже ухвалених так званих реформ, а також нові рішення влади. Зокрема, додав він, восени, ймовірно відбудеться нове зростання цін, невизначеність з ціною на газ та ріст тарифів на ЖКП. "Погіршення соціально-економічної ситуації буде головним чинником. Не політичні обставини чи тотальна корупція, а саме соціально-економічні фактори", - додав М.ТОМЕНКО.