Томенко: восени посилиться спротив владі

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО прогнозує, що восени значно збільшиться рівень невдоволеності суспільства діяльністю нинішньої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив в інтерв`ю 5-му каналу.

"Я прогнозую, що восени ступінь суспільного несприйняття того, що відбувається в країні буде на порядок більше. Я прогнозую підвищення температури суспільного спротиву", - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, суспільство почне активніше виступати проти рішень, які ухвалює влада. "Достатньо високий ступінь конфліктності саме восени", - додав він. М.ТОМЕНКО не виключив, що Президент буде змушений відправити у відставку уряд для заспокоєння ситуації.

Віце-спікер зауважив, що причиною масових виступів населення стануть наслідки вже ухвалених так званих реформ, а також нові рішення влади. Зокрема, додав він, восени, ймовірно відбудеться нове зростання цін, невизначеність з ціною на газ та ріст тарифів на ЖКП. "Погіршення соціально-економічної ситуації буде головним чинником. Не політичні обставини чи тотальна корупція, а саме соціально-економічні фактори", - додав М.ТОМЕНКО.