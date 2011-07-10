Томенко: нинішній парламент не впливає на прийняття рішень

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що нині парламент практично не впливає на ухвалення рішень владою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив в інтерв`ю 5-му каналу.

"На сьогодні склалася така ситуація, що парламент не може конкурувати при всій пафосній назві з Президентом, Адміністрацією Президента, Кабінетом міністрів. Хіба що з Радою національної безпеки та оборони, яка невідомо чим займається", - додав він. За словами М.ТОМЕНКА, сьогодні є механічна голосуюча більшість, яка незалежно від змісту законопроекту, якщо він надходить від Президента чи уряду, в короткі терміни його ухвалює. "Місія парламенту, зокрема більшості, полягає в тому, аби кнопки натискувати, а не вести серйозні дискусії", - сказав заступник голови ВР.

Стосовно підсумків 8-ї сесії парламенту М.ТОМЕНКО зауважив, що якщо говорити з точки зору кількісних показників, то це одна за найкращих сесій, яка, за якісними показниками, негативна. "Сьогодні парламент - це консультативно-дорадчий орган при уряді та Адміністрації Президента", - додав він.