Адвокат Тимошенко прийшов з лікарні на суд

Печерський районний суд Києва продовжив розгляд по суті кримінальної справи проти лідера партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, до зали суду прибула Ю.ТИМОШЕНКО та її захисник Микола ТИТАРЕНКО.

На попередньому судовому засіданні 8 липня головуючий суддя Родіон КІРЄЄВ, оголосив про перенесення судового засідання на 11 липня у зв’язку із погіршенням стану здоров`я адвоката М.ТИТАРЕНКА.

Його було госпіталізовано до кардіологічного відділення Київської обласної лікарні з попереднім діагнозом "гостра серцева недостатність". Відповідну медичну довідку було передано секретареві Печерського райсуду.