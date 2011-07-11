Тимошенко розірвала контракт із адвокатом

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про розторгнення контракту із захисником Миколою ТИТАРЕНКОМ у зв’язку з тим, що він не має змоги через дії суду представляти її інтереси у судовому засіданні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час засідання Печерського райсуду Києва.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що до неї вчора надійшла заява від М.ТИТАРЕНКА, у якій він наголошує про свою неможливість надалі представляти її інтереси.

Ю.ТИМОШЕНКО оприлюднила заяву адвоката, у якій той зазначає, що суд не дає можливості і достатнього часу для ознайомлення з матеріалами справи.

М.ТИТАРЕНКО у своєму листі наголошує, що тим самим суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ порушує як чинне законодавство, так і міжнародне.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, з цієї хвилини її контракт з М.ТИТАРЕНКОМ розірвано.

«Контракт з моїм адвокатом Миколою ТИТАРЕНКОМ з цієї хвилини розірвано. Але не тому, що мій захисник не є професіоналом, а тому що суд свідомо позбавляє його права на надання належного захисту», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО звернулася із клопотанням до суду надати їй три дні для пошуку нового адвоката і провести наступне засідання суду 15 липня.