Тимошенко пригрозила судді знайти можливість «поставити суд на місце»

Суддя Печерського районного суду м. Києва Родіон КІРЄЄВ оголосив перерву до 15.00 у засіданні суду з розгляду справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя ухвалив у зв’язку із заявою Ю.ТИМОШЕНКО про розірвання контракту із захисником Миколою ТИТАРЕНКОМ та проханням надати їй три дні для пошуку нового захисника.

Перед цим сторона обвинувачення нагадала, що Ю.ТИМОШЕНКО має ще одного захисника – Сергія ВЛАСЕНКА – і попросила повідомити причини його відсутності.

Зі свого боку, Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що С.ВЛАСЕНКО проводить роботу з міжнародними аудиторськими компаніями, які готують докази, необхідні для захисту. «Усі ці докази будуть надані не тільки цьому суду, а й Європейському суду з прав людини», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що якщо суд не задовольнить цього її клопотання, то її команда «буде знаходити можливості ставити суд на місце».

При цьому вона додала, що якщо суд і надалі продовжуватиме цей фарс, то краще «одразу виголосити вирок і не мучити нікого».