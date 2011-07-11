Литвин не бачить принципу в тому, щоб викинути проекти Януковича на смітник

На наступній сесії Верховної Ради України готується до розгляду майже тисяча законопроектів, повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН в інтерв’ю «5 каналу».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, при цьому він уточнив, що запропоновані народними депутатами законопроекти становлять 90% від загального числа поданих документів, 10% подані Президентом, Кабінетом міністрів і Національним банком.

Голова парламенту також додав, що восени Верховна Рада має розглянути «досить складне питання» - законопроект про ринок землі.

В.ЛИТВИН, відповідаючи на запитання щодо заяв про нівелювання ролі парламенту через ухвалення усіх законопроектів, поданих Президентом України та урядом, зазначив, що не підтримує подібну точку зору, хоча «така оцінка має право на життя». «Тут треба сказати, що є нівелюванням, а що ні», - наголосив він, зауваживши, що навряд чи була б позиція парламенту принциповою, якби «запропоновані Президентом чи Кабінетом міністрів документи голова Верховної Ради викинув у смітник і демонстрував таку позицію».

Він наголосив, що «виходить з необхідності розуміння спільної відповідальності, спільної роботи». «Тоді не буде ніякого нівелювання», - сказав В.ЛИТВИН.