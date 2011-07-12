Сьогодні в Печерському суді - справа Іващенка

12 липня Печерський районний суд Києва (вул. Гайцана, 4) об 11.30 продовжить розгляд кримінальної справи колишнього т.в.о. міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА.

Про це повідомив УНІАН адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Для нього був обраний запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКА і арбітражного керівника державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» Р. обвинувачують у службових зловживаннях і сприянні у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.

У своєму відкритому листі В.ІВАЩЕНКО висловив обурення тим, "як протягом усього періоду слідства (і досудового, і вже судового) нав’язливо формується образ-стереотип, що я вчинив службовий злочин... Я це категорично заперечую".