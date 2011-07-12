Опозиція створить Комітет захисту чесних виборів

Опозиційні політичні сили домовились створити Комітет захисту чесних виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлось сьогодні під час першої робочої зустрічі представників опозиційних політичних сил, а також громадських організацій задля захисту вільного волевиявлення громадян України на виборах народних депутатів України у 2012 році, ініційованій головою політичної ради «Нашої України» Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ.

На зустрічі були присутні представники партій «Наша Україна», Української народної партії, Конгресу українських націоналістів, Української республіканської партії «Собор», ВО "Свобода", Партії захисників Вітчизни, Української партії, Республіканської християнської партії, Української соціал-демократичної партії.

Після виступів присутніх В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що, виходячи з виступів, всі згодні з необхідністю утворення Комітету захисту чесних виборів на базі сьогоднішньої ініціативи - «ініціативи 12 липня». В.НАЛИВАЙЧЕНКО висловив думку, що на наступну зустріч, яку він попередньо запропонував провести 12 вересня, доцільно запросити всі демократичні опозиційні сили, в тому числі й ті, які сьогодні не були присутні на зібранні.

Він підкреслив, що з цією ініціативою виступила низка лідерів політичних опозиційних сил та громадських організацій.

«Наша Україна» не претендує на монополію в процесі, і не є організатором, ми від цього свідомо відмовляємось, і є рівними серед рівних, і пропонуємо всім цю площадку, а відтак вона відкрита», - наголосив голова політради партії.

«Ми стоїмо перед загрозою нав’язування Україні такого виборчого законодавства, яке підмінить і спотворить вибір співвітчизників. Щоб зупинити таку загрозу, закликаємо всі опозиційні сили та громадські організації переступити через взаємну недовіру та зосередитись на конкретній роботі в інтересах української демократії», - додав він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що дуже важливою є координація та взаємодія опозиційних демократичних сил в ході підготовки до наступних парламентських виборів.

«Ми поділяємо стурбованість, що ті, хто дискредитують такі наміри, свідомо або несвідомо працюють в інтересах владного режиму, поглиблюють протиріччя між патріотичними силами і готують ґрунт для закріплення позицій владної більшості», - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Жодним чином не обмежуючи ініціативи, пропозиції і бачення інших політичних сил, закликаємо всіх партнерів скоординувати свої дії з таких принципово важливих питань, як підготовка нового виборчого законодавства та забезпечення ефективного спостереження за виборчим процесом і захисту чесних результатів виборів», - додав він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО запропонував в рамках Комітету захисту чесних виборів утворити дві робочі групи. «Ми пропонуємо сформувати з повноважних представників наших політичних сил міжпартійний Комітет захисту чесних виборів, членство в якому було б відкритим для всіх бажаючих, в тому числі громадських організацій», - сказав він.

За спільним рішенням учасників зустрічі у рамках такого комітету було створено дві експертні групи, які працюватимуть у постійному режимі. Перша група – з координації дій опозиції у Верховній Раді України стосовно підготовки законопроекту «Про вибори народних депутатів України». Друга група займатиметься «польовою діяльністю» з організації якісного процесу спостереження за виборами з метою запобігти махінаціям, а також налагодження дієвого діалогу з міжнародними організаціями, які здійснюють спостереження за виборчим процесом.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що дуже важливим питанням є можливе узгодження принципів участі представників опозиційних політичних сил у виборах. Для досягнення політичного порозуміння він запропонував у найближчій перспективі провести зустріч представників опозиційних політичних сил на високому рівні, щоб узгодити принципи і підходи, які сприятимуть консолідації демократичних сил в інтересах громадян і держави.

Наступну робочу зустріч вирішено провести 12 вересня 2011 року.

У свою чергу, представник УНП Валерій АСАДЧИЙ запропонував зібрати робочу групу з розробки законопроекту «Про вибори народних депутатів України» законопроекту одразу після Дня Незалежності, щоб до початку роботи парламенту документ був підготовлений.

Він також висловив думку, що компромісний законопроект від опозиції значно б посилив позиції демократичних сил в цьому процесі. В.АСАДЧИЙ вважає, що цей законопроект має базуватись на пропорційній виборчій системі з відкритими регіональними списками.

Представник Партії захисників вітчизни Юрій КАРМАЗІН наголосив, що демократичні сили мають координувати свої зусилля не лише навколо наступних виборів, а й з інших суспільно-важливих питань. «Демократичні сили мають весь час бути на готові й реагувати на дії влади, оскільки до виборів може вже бути інша країна… Чи то трубу будуть ділити, чи то шельф – треба чітко висловлюватись», - зауважив він.

Більшість промовців висловлювала застереження, що влада може використати закон про вибори народних депутатів для махінацій. Так, народний депутат від НУ-НС Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ зауважив, що підготовлений владою законопроект створює багато умов для таких маніпуляцій.

«В Україні дуже часто вибори виграються через підрахунок голосів, а не через голосування виборців, і це одна з основних проблем. У цьому відношенні я можу сказати, що законопроект (робочої групи, створеної за указом Президента, – УНІАН) відкриває дуже широкі можливості для маніпуляцій результатами. Фактично, таких можливостей вже достатньо давно в Україні не було», - наголосив депутат.

«Якщо вибори відбудуться так, як це зараз планується (у владі – УНІАН), я думаю, це буде вирішальний крок у перетворенні, хоча б зародкового українського парламенту на Верховну Раду совецького типу, де депутати нічого не вирішують, а тільки формально голосують», - сказав він.

Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ переконаний, що головною проблемою законопроекту є виборча система. За його словами, наполовину мажоритарна система виборів, запропонована проектом, сприятиме появі технічних кандидатів, застосуванню амінресурсу тощо.

Тому він наголосив на важливості об’єднання демократичних сил задля захисту чесних виборів. «Розпорошеність демократичних сил - це вода на млин влади», - підкреслив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.